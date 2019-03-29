“كومداتا المغرب” تنتخب كـ “أفضل مكان للعمل”

نُشر بتاريخ :  2019-03-29 - 13:02
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هبة بريس

في نسختها الثامنة نشرت “Best Place to Work” قائمة أفضل أرباب العمل.

و في المغرب، حصلت “كومداتا المغرب” على جائزة في فئة “الشركات الكبرى” وذلك بفضل سياستها المبتكرة والإنسانية لصالح موظفيها.

ويشار إلى أن كومداتا المغرب تفوز للسنة الثانية على التوالي ، في صنف “الشركات التي تعمل بشكل جيد” ، وهي أفضل مكان للعمل ، من خلال “برنامج أفضل أرباب العمل في المغرب”. وتم تصميم الجائزة لتشجيع الشركات على إطلاق ودعم وتعزيز مبادرات الرفاهية في مكان العمل.

من جانبه قال ، ديدييه مانزاري الرئيس التنفيذي لـ كومداتا المغرب ” إنه لفخر حقيقي الحصول على جائزة” أفضل مكان للعمل “لهذا العام ،ونحن نسعى جاهدين للحفاظ على المعايير الأكثر طلبا في السوق”.

وأضاف مانزاري ” إن كومداتا المغرب تعمل بشكل دائم على تعزيز وبناء وتطوير موظفيها نظرا لارتكاز هذه المعايير في ثقافة شركتنا ،ونحن على علم أن رفاهية موظفينا مهمة جدًا للشركة ، ولهذا السبب كان لدينا عام 2017 أول وظيفة للسعادة بالمغرب تحت اسم رئيس السعادة ،كما أطلقنا خلال السنوات القليلة الماضية ، دورات تدريبية لإصدار الشهادات بالشراكة مع ISCAE (المعهد العالي للتجارة وإدارة الأعمال)، وفي عام 2018 أطلقنا Club15أول نادي للتميز يهدف إلى مكافأة مواهبكومداتا وإعدادهم للمستقبل “.

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