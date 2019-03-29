نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية ورياح مرتقبة اليوم وغدا في هذه المناطق

هبة بريس

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه يرتقب نزول زخات رعدية محليا قوية، وهبوب رياح قوية، اليوم الجمعة وغدا السبت، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم أزيلال، وبني ملال، وقلعة السراغنة، والفقيه بن صالح ، وإفران، وخنيفرة، وخريبكة، والرحامنة، وصفرو، وسطات، ابتداء من الثالثة بعد زوال اليوم وإلى غاية منتصف الليل، مشيرة إلى أن هذه الزخات الرعدية ستهم أيضا أقاليم الحوز، وأزيلال، وبني ملال، وبولمان، والحاجب، وقلعة السراغنة، والفقيه بنصالح، وجرسيف، وإفران، وجرادة، وخنيفرة، وخريبكة، ومراكش، وميدلت، وورزازات، والرحامنة، وصفرو، وسطات، وتاوريرت، غدا السبت ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال وإلى غاية الحادية عشر ليلا.

وأضافت المديرية أنه من المرتقب أيضا نزول زخات معتدلة، بعد زوال اليوم ابتداء من الساعة الثالثة حتى منتصف الليل، بأقاليم الحوز، وبولمان، وتازة، وجرسيف، وتاوريرت، وجرادة، والخميسات، والحاجب، ومكناس، مشيرة إلى أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة برياح وعواصف رعدية وبرد في بعض المناطق.

وحسب النشرة الخاصة، يتوقع أيضا هبوب رياح قوية، قد تصل سرعتها إلى ما بين 75 و 85 كلم في الساعة، اليوم، بكل من الفحص أنجرة، والمضيق- الفنيدق، وطنجة – أصيلا.

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