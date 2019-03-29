عصابة الكنوز تنصب على اشخاص ميسورين بأقاليم سوس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصاد عليمة ل ” هبة بريس ” أن عصابة باتت تنشط بعدد من مدن سوس والصحراء، توهم الضحايا وهم من أشخاص ميسورين بوجد كنوز ” وهمية ” من أجل اشراكهم بإستخراجها مقابل مدهم بأموال من أجل العمل على شراء مستلزمات استخراجها من أماكنها.

وأفادت نفس المصادر، ان العصابة تتوفر على ما يشبه ” مخطوطات” تاريخية، عبارة عن كتب من الجلد به خرائط ونقوش بعضها مكتوب باللغة العبرية، من أجل إقناع الضحايا الذي يتم إختيارهم بعناية فائقة خصوصا من الفئات الميسورة، وبعد اقناع الضحايا تتسلم العصابة جزء من الاموال المتفق بشأنها من أجل العمل على استخراج ” الكنز المدفون” .

مصادر متطابقة، كشفت عن سقوط عدد من الضحايا، أغلبهم لم يقدموا شكايات الى المصالح الامنية، من ضمنهم شخص ميسور بإقليم تارودانت، كانت العصابة قد إستخلصت منه حوالي 12 مليون سنتيم، دون أن يتمكن من نصيبه من ” الكنز”.

وكانت ” هبة بريس” في أعدادها السابقة، ان اشارت الى كيفية عمل عصابة الكنوز بإيهام الضحايا، كما أن المصالح الامنية بسوس كانت قد أطاحت بعصابتين بسوس او ما اطلق عليه ب ” عصابة اللويز “.

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