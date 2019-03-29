جنات: لم أوفق في اختيار أغنية مغربية

هبة بريس - وكالات

أكدت المطربة المغربية ”جنّات“، أنها لا تفكر في تقديم ديو غنائي، خلال الفترة الحالية، مشيرًة إلى أنها ستنفذ ديو بشرط أن يكون عالميًا، متمنية التعاون مع المطرب الإسباني خوليو إجليسياس.

وتابعت في تصريح خاص لـوكالة“إرم نيوز“، أنها ”لم تقدم أغاني باللهجة المغربية حتى الآن، لأنها لم توفق في اختيار أغنية مناسبة لها، رغم إيمانها بأن الأغنية المغربية أصبحت قريبة من الجمهور العربي عكس السنوات الماضية“، على حد قولها.

وأشارت المطربة المغربية إلى أنها ”تفكر في خطوة التمثيل خلال الفترة المقبلة“، موضحًة أنها ”تريد من يدعمها في تلك الخطوة“.

وأعربت جنات، عن سعادتها بنجاح تجربتها في غناء تتر مسلسل ”كارمن“، الذي قامت ببطولته النجمة المصرية ريهام حجاج، وتم عرضه مؤخرًا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0