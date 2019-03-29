التشكيلة المحتملة للرجاء والترجي في مباراة السوبر

هبة سبور

يواجه الرجاء الرياضي مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب استاد الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة ،نادي الترجي التونسي ،وذلك لحساب كأس السوبر الإفريقي،الذي يقام لأول مرة خارج القارة السمراء.

وفيما يلي التشكيلة المحتملة للترجي والرجاء الرياضي في هذه المباراة

الترجي الرياضي :

رامي الجريدي ، سامح الدربالي ، شمس الدين الذوادي ، خليل شمام ، ايمن بن محمد ، كوليبالي ، كوم ، غيلان الشعلالي ، حمدو الهوني ، انيس البدري ، طه ياسين الخنيسي.

الرجاء الرياضي:

انس زنيتي، عمر بوطيب ، نغاه فابريس ، سند مسعود الورفالي ، بدر بانون ، عبد الرحيم الشاكير ، الوردي ، عبد الالاه الحافيظي ، محسن ياجور ، سفيان الرحيمي .حدراف زكرياء .

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