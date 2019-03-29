حارس ليلي يحتجز سيدة ورضيعتها ويغتصبها داخل ورش للبناء بالقنيطرة

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة المهدية بمدينة القنيطرة، مساء الخميس 29 مارس، من توقيف حارس ليلي، يبلغ من العمر 54 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز والاغتصاب والسرقة بالعنف بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار هاتفي من أحد المواطنين حول قضية احتجاز سيدة داخل ورش للبناء، مما استدعى تدخل عناصر الشرطة القضائية التي أوقفت المشتبه به، وهو حارس بنفس الورش، متلبسا باحتجاز سيدة ورضيعتها بعدما عرض الضحية الأم للعنف والسرقة ولاعتداء جنسي.

وأضاف أن التدخل الفوري لعناصر الشرطة مكن من إغاثة الضحية ونقلها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، رفقة رضيعتها التي لم تصب بأي اعتداء ظاهر، كما تم استرجاع سلسلة يدوية مملوكة للضحية كان قد استولى عليها المشتبه فيه أثناء ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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