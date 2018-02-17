حزب “السنبلة” يفتتح مقر جديد بمدينة الدار البيضاء‎

2018-02-17 / 4:20 مساءً
1
هبة بريس - الدار البيضاء

تم يوم أمس الجمعة إفتتاح مقر جديد لحزب الحركة الشعبية بجهة الدار البيضاء-سطات، تحت إشراف كل من سعيد التدلاوي منسق حزب الحركة الشعبية بجهة الدار البيضاء-سطات ، و عزيز مومن منسق المجتمع المدني بمدينة الدار البيضاء وبحضور بعض من أعضاء الحزب من مختلف التنظيمات .

هذا وحضر خلال هذا الافتتاح كل من أحمد النكوط عن قطاع اﻷطر والكفاءات، و سميرة بوبكر عن قطاع المرأة، و عبد اﻹله الزعيم ممثلا لفعاليات المجتمع المدني، باﻹضافة لعدد من المناضلين والمنخرطين ووسائل اﻹعلام المحلية.

إلى ذلك أكد عزيز مومن في تصريح صحفي، حسب ما تناقلته منابر محلية، “أن حزب الحركة الشعبية بالدار البيضاء بصفة عامة وابن امسيك بصفة خاصة يسير في اتجاه بناء التنظيم وتوسيع القاعدة من أجل التواصل مع المواطن لمحاولة حل بعض مشاكله محليا وجهويا” .

وأضاف مومن “أن المقر الجديد سيقرب التنظيم بصفة عامة من الساكنة ويتم في اﻷيام المقبلة إعداد برنامج متكامل متعلق بالثقافة والتأطير والخدمات اﻹجتماعي”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جزائريون يضايقون الشاب خالد بسبب جنسيته المغربية

جزائريون يضايقون الشاب خالد بسبب جنسيته المغربية

2021-07-04 / 8:23 مساءً
Photo of استعدادا لمناورات دولية.. طائرة عسكرية مغربية تحط بمطار “حتسور” الاسرائيلي

استعدادا لمناورات دولية.. طائرة عسكرية مغربية تحط بمطار “حتسور”…

2021-07-04 / 3:26 مساءً
Photo of صحيفة اسبانية: مدريد تمارس ضغوطا على البرتغال لمنع عبور المغاربة من موانئها

صحيفة اسبانية: مدريد تمارس ضغوطا على البرتغال لمنع عبور…

2021-07-04 / 1:55 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يهنئ “بايدن” بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

الملك محمد السادس يهنئ “بايدن” بمناسبة احتفال بلاده بعيدها…

2021-07-04 / 12:11 مساءً
Photo of أمكراز : “ممارسات تحكمية تريد قطع الطريق على البيجيدي في الانتخابات” !

أمكراز : “ممارسات تحكمية تريد قطع الطريق على البيجيدي…

2021-07-04 / 11:31 صباحًا
Photo of رسميا.. محمد الزكراوي وكيلا للائحة حزب الكتاب ببلدية انزكان

رسميا.. محمد الزكراوي وكيلا للائحة حزب الكتاب ببلدية انزكان

2021-07-04 / 11:22 صباحًا
Photo of لوموند : التمدد التركي في جزائر تبون، تواطئ لايخلو من غيوم

لوموند : التمدد التركي في جزائر تبون، تواطئ لايخلو…

2021-07-04 / 9:32 صباحًا
Photo of خبير سياسي : إدارة بايدن بدّدت آمال الأوساط المعادية لمغربية الصحراء

خبير سياسي : إدارة بايدن بدّدت آمال الأوساط المعادية…

2021-07-04 / 8:57 صباحًا
Photo of العثماني للمغاربة: “ردوا البال مع كورونا ولا غنعاودو نشدو”

العثماني للمغاربة: “ردوا البال مع كورونا ولا غنعاودو نشدو”

2021-07-03 / 11:44 مساءً
Photo of العثماني: “البيجيدي يتعرض لحملة إعلامية و سياسية شرسة”

العثماني: “البيجيدي يتعرض لحملة إعلامية و سياسية شرسة”

2021-07-03 / 10:38 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق