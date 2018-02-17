حزب “السنبلة” يفتتح مقر جديد بمدينة الدار البيضاء‎

هبة بريس - الدار البيضاء

تم يوم أمس الجمعة إفتتاح مقر جديد لحزب الحركة الشعبية بجهة الدار البيضاء-سطات، تحت إشراف كل من سعيد التدلاوي منسق حزب الحركة الشعبية بجهة الدار البيضاء-سطات ، و عزيز مومن منسق المجتمع المدني بمدينة الدار البيضاء وبحضور بعض من أعضاء الحزب من مختلف التنظيمات .

هذا وحضر خلال هذا الافتتاح كل من أحمد النكوط عن قطاع اﻷطر والكفاءات، و سميرة بوبكر عن قطاع المرأة، و عبد اﻹله الزعيم ممثلا لفعاليات المجتمع المدني، باﻹضافة لعدد من المناضلين والمنخرطين ووسائل اﻹعلام المحلية.

إلى ذلك أكد عزيز مومن في تصريح صحفي، حسب ما تناقلته منابر محلية، “أن حزب الحركة الشعبية بالدار البيضاء بصفة عامة وابن امسيك بصفة خاصة يسير في اتجاه بناء التنظيم وتوسيع القاعدة من أجل التواصل مع المواطن لمحاولة حل بعض مشاكله محليا وجهويا” .

وأضاف مومن “أن المقر الجديد سيقرب التنظيم بصفة عامة من الساكنة ويتم في اﻷيام المقبلة إعداد برنامج متكامل متعلق بالثقافة والتأطير والخدمات اﻹجتماعي”

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