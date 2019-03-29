أين اختفى حميد شباط?

لبنى أبروك – هبة بريس

مباشرة بعد انتخاب نزار بركة، أمينا عاما لحزب الاستقلال، والنعم ميارة كاتبا عاما لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،اختفى “الزعيم” الاستقلالي والنقابي السابق حميد شباط، وتوارى عن الأنظار، تاركا ورائه تساؤلات الاعلاميين والسياسيين.

حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب “الميزان” الذي تخلى عن قيادة الحزب بمشقة الأنفس، حيث اتهم جهات وصفها ب”العليا” بالتدخل في انتخابات الحزب ووصف بركة ب”مرشح المخزن”، قبل أن يلقى انتقادات من أبرز مناضلي “الاستقلال” و تمردا من قياداته، اختفى اليوم كأنه لم يكن.

حميد شباط، الذي خاض “حربا” مع ميارة والأمن الذي منعه من اقتحام مقر النقابة، بسبب حكم قضائي يقضي بانتخاب النعم كاتبا عاما، هذا الحكم الذي عارضه شباط وأحضر أبناءه وأتباعه للوقوف ضده، قبل أن يقبل بالأمر ويتراجع للوراء.

حميد شباط، الذي كاد يتسبب في أزمة دبلوماسية خطيرة بين المغرب وموريتانيا، بعد تصريحه في أحد التجمعات الخطابية للحزب، مدعيا أن “الحدود التاريخية للمغرب تمتد من سبتة حتى نهر السنغال، وأن موريتانيا أراضٍ مغربية”، هذا التصريح الذي جر عليه وعلى المغرب مشاكل كبرى مع الجارة الجنوبية، قبل أن تتدخل الجهات المعنية وتصلح ما أفسده شباط.

شباط لم يكتف بإدخال الدولة في خلاف مع دولة جارة، بل أدخل نفسه في صراع آخر مع المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري، الذي أكد حينها أن خرجة شباط تسببت في مشاكل مع موريتانيا واستغلت بشكل سيء من طرف أعداء الوحدة الترابية، قبل أن يعود زعيم “الاستقلاليين” السابق الى قصف المسؤول السام من جديد.

شباط، “الزعيم” الاستقلالي السابق الذي كانت خطبه وخرجاته تستفز رئيس الحكومة السابق والامين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، هذا الأخير الذي وصفه ب”الهبيل” و”المجنون”، أصبح اليوم مجرد اسم وشخصية سابقة في الساحة الحزبية والسياسية.

شباط، الذي وعد في أحد خرجاته الإعلامية بالتخلي عن قيادة حزب “الميزان” ومغادرة السياسة والعودة الى مهنته الاصلية ك”سيكليس” في حال عدم تصدر حزبه لاستحقاقات 7 أكتوبر السابقة، تبين أنه وفى بجزء من وعده باختيار منه أو رغما عنه، فهل عاد شباط الى ورشته لإصلاح عجلات الفاسيين أم اختار الهجرة الى تركيا والاستقرار ببلاد اردوغان؟

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