الميلاني مهدد بالإقالة من تدريب الكوكب

هبة سبور

كشفت مصادر هبة سبور أن المكتب المسير لنادي الكوكب المراكشي ينوي الإستغناء عن خدمات المدرب جواد الميلاني بعد الهزيمة المذلة بخماسية و التي تعرض لها الفريق يوم الأربعاء أمام حسنية أكادير برسم الجولة 22 للبطولة الإحترافية.

وجاءت هزيمة فارس النخيل أمام حسنية أكادير لتضع الميلاني في عنق الزجاجة ،حيت لم يقدم الإضافة المرجوة , علما انا فارس النخيل يواجه شبح الهبوط للقسم الثاني ،حيت يحتل الفريق المركز الأخير ب 19 نقطة وبفارق نقطتين عن شباب الريف الحسيمي صاحب المركز الخامس عشر.

وفي حالة إقلة الميلاني ،من تدريب الكوكب المراكشي سيكون رابع مدرب يتم الإستغناء عنه بعد فوزي جمال عزيز العامري و عز الدين بنيس.

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