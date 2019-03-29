تفاصيل فضيحة اختلاس 12 مليون سنتيم من قسم المداخيل بالمجلس الجماعي لمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

أحال الوكيل العام على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس (الخميس)، كلا من “ف.ك”، الموظف الجماعي بوكالة المداخيل و”ل.خ”، رئيس وكالة المداخيل، وذلك بعد متابعة الأول في حالة اعتقال والثاني في حالة سراح من أجل جناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته بالنسبة للأول والإخلال بمهامه الرقابية بالنسبة للثاني.

هذا، وكانت الفرقة الجهوية المكلفة بجرائم الأموال التابعة للشرطة القضائية قد أوقفت الموظف الجماعي “ف.ك”، العامل بمكتب وكالة المداخيل بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، يوم الثلاثاء الماضي، على خلفية اختلاسه لأموال عمومية بلغت قيمتها 12 مليون سنتيم، قبل أن تنتقل برفقته إلى مكتبه بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، حيث تسلمت مجموعة من الوثائق التي تكشف عن اختلاسه لهذه المبالغ المالية.

وإلى ذلك، فقد استمعت الفرقة المذكورة إلى رئيس مصلحة وكالة المداخيل، والذي تهاون في عمله بعدم مراقبته لسير عمليات التحصيل اليومي بمكتب الوكالة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، قبل أن يلقي باللائمة على الخازن الإقليمي للمملكة.

هذا، وقد تم استدعاء الخازن الإقليمي من طرف الضابطة القضائية والذي أوضح أن المسؤول عن مراقبة الموظفين التابعين لوكالة المداخيل هو رئيس هذه الوكالة، والذي يلزمه القانون بالمراقبة اليومية لجميع عمليات التحصيل بهذه الوكالة، بينما تقتصر مرافقة الخزينة الإقليمية عند نهاية السنة المالية، حيث تحصر الحسابات، وتدقق في حجم المداخيل المالية عبر مقارنتها بالوصولات التي تسلمها لوكالة المداخيل.

وإلى ذلك، وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، تمت إحالة المشتبه بهما على الوكيل العام صباح يوم أول أمس (الخميس)، والذي أخضعها للاستنطاق قبل أن يحيلهما على غرفة الجنايات والتي من المقرر أن تشرع في محاكمتهما يوم الخميس 11 أبريل المقبل.

وبحسب مصادر من المجلس الجماعي، فإن “ف.ك”، الموظف الجماعي العامل بمكتب وكالة المداخيل بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، لا يعدو أن يكون مساعدا تقنيا، وبالتالي فإن درجته لا تسمح له بأن يتولى هذه المهمة الخاصة بالتحصيل الجبائي:” وهناك مجموعة من الموظفين التابعين لهذه الوكالة لا تسمح لهم مؤهلاتهم الثقافية والسلالم المرتبين فيها بمزاولة مثل هذه المهام، ومع ذلك فقد أسندت إليهم من طرف وكيل المداخيل أو رئيس المجلس الجماعي أو نائبه المفوض له قسم المداخيل” يقول مصدر من المجلس الجماعي في تصريحه للجريدة.

هذا، وكان رئيس مصلحة وكالة المداخيل بالمجلس الجماعي لمراكش، قد نظم دورة تكوينية الأسبوع الماضي لفائدة الموظفين التابعين للوكالة، من أجل الوقوف على مستجدات التحصيل الجبائي التي تم الشروع فيها ابتداء من فاتح مارس الماضي، والمعتمدة على الرقمنة التي من شأنها أن تمكن مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة المالية بالمراقبة اليومية لعملية التحصيل الجبائي لجميع الجماعات الترابية عبر ربوع المملكة، قبل أن يتغيب الموظف السالف ذكره عن حضور باقي جلسات التكوين، ويقدم نفسه لمصالح الشرطة القضائية ويعترف باختلاسه لحوالي 12 مليون سنتيم.

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