تهم ثقيلة تواجه رئيس جماعة صفرو عن حزب المصباح بقسم جرائم الأموال بفاس

ع محياوي – هبة بريس

أفادت مصادر ” هبة بريس ” أن الوكيل العام لدى استئنافية فاس، أمر بالتحقيق مع رئيس جماعة صفرو المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، من أجل الاستماع اليه بخصوص ملفات وصفتها ذات المصادر بالثقيلة، منها على الخصوص تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والغدر، وكان مجموعة من أعضاء المعارضة بالمجلس الحضري بمدينة صفرو قد تقدموا في وقت سابق بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، اتهموه ومسؤولين بالمجلس المحلي، أكدوا من خلالها وجود اختلالات في ملفات تهم أساسا بسوء تدبير شؤونه وتفويت استغلال أملاك عمومية خارج الضوابط القانونية.

وأضاف ذات المصدر، أن مستشارون من الحركة الشعبية والاستقلال، اتهموا الرئيس وبعض أعضاء المكتب، بالوقوف وراء اختلالات ومخالفة قوانين الصفقات العمومية في كراء بعض المرافق العمومية، إحداها لمسؤول جمعية موكول إليها تنظيم مهرجان حب الملوك، موضوع شكاية سابقة من فعاليات مدنية و حقوقية.

وقد سبق حسب ذات المصدر، للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية فاس، التحقيق في مضمون شكاية المعارضة وجمعيات بينها إبداعات نسائية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اللتين استمع إلى رئيسيهما في وقت سابق، ويأتي الاستماع لهذه الأسماء، في إطار تحقيقها المتواصل ، في الشكاية التي أحيلت عليها ، من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قسم جرائم الأموال، بالتحقيق مع الرئيس ومن معه، بتهم الغدر والتبديد واستغلال النفوذ وتضارب المصالح.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تقدمت بشكاية حسب ذات المصدر، إلى النيابة العامة طلبا للتحقيق في سوء تدبير النفقات والمداخيل بالجماعة التي يدبر شؤونها حزب العدالة والتنمية بتوافق مع عدة أحزاب أخرى بينها التقدم والاشتراكية، فيما يصطف الاستقلال والحركة الشعبية في المعارضة.

وحققت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، في اختلالات الجماعة وأنجزت تقريرا ضمنته 197 ملاحظة همت التعمير والعمليات المالية والمحاسباتية لـ 2016 و2017، سحبت منها 7 ملاحظات بعد جواب مسؤولي الجماعة، وأخذت بعين الاعتبار تبريرات 142 ملاحظة لمصالحها

وضمنت تقريرها 25 توصية للجماعة التي طالبتها بوضع برنامج عمل وجدولة زمنية لتنفيذها، خاصة ما يتعلق بمشاريع التأهيل الحضري وتجزئات سكنية قديمة، إذ وجهت اللجنة ملاحظات لمكاتب “الدراسات لتدقيق مجالات التدخل في أفق “إنجاز دفاتر تحملات ستعلن من خلالها صفقات الأشغال

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