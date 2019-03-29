“أضرضور” يفاجئ تنسقية المتعاقدين و يُعِدُّ برنامجا لتعويض حصص التلاميذ

هبة بريس- الرباط

في سياق التفاعل مع قضية إضرابات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، و استجابة للطلبات الملحة التي دعت إلى ضرورة استحضار مصلحة التلاميذ من خلال تأمين الزمن المدرسي، مع ما يلزم ذلك من اتخاذ إجراءات عاجلة، وفيما يشبه عملية رد الصاع بصاعين، أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة في مبادرة فريدة، عن تنزيل خطة عمل تقضي بتعويض مجمل الحصص الدراسية التي تغيب عنها الأساتذة أطر الأكاديميات ( المتعاقدون سابقا) بسبب الإضرابات المتتالية، و ذلك حتى تضمن للتلاميذ حق التمدرس و تعدهم في الوقت نفسه للامتحانات الإشهادية.

وفي هذا السياق أفاد ” محمد أضرضور” مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، ” أن البرنامج الجهوي للدعم والاستدراك التربويين يأتي ليعوض الحصص الدراسية الهامة المهدرة، والتي تتفاوت جهويا” موضحا في تصريح له لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس، أن ” التوقفات الجماعية للأساتذة أطر الاكاديميات التي تسببت في إهدار حصص دراسية هامة على التلاميذ، والتي تتفاوت جهويا، وكذا على صعيد كل مديرية على حدة، أوجبت إجراء تشخيص دقيق من أجل جرد الحصص الضائعة، بغية تعويضها ” مشيرا إلى أنه ” تم إطلاق البرنامج الجهوي للدعم والاستدراك التربويين، كإجراء غير مسبوق يتضمن جداول حصص الغياب، كما يفرد دعما تربويا وتطوعيا ومجانيا وإلزاميا بالنسبة للتلاميذ الذين سيتم تعويضهم”، خلال هذه العطلة، حتى يشمل كل أقاليم الجهة التي تم تسجيل حصص ضائعة على صعيدها، مضيفا أن التسمية “دالة”، كما تسعى إلى استدراك الحصص الضائعة لفائدة التلاميذ، والتي فاقت ثلاثة دروس في المادة الواحدة.

و أوضح ” أضرضور ” أن البرنامج يخصص محورا فريدا للدعم من خلال فتح الباب أمام التلاميذ للحصول على ساعات إضافية “مجانية” داخل المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في البرنامج من فاتح أبريل إلى 12 منه أي خلال العطلة البينية الربيعية، حيث سيتم استغلال هذه العطلة من خلال تنظيم تربوي دقيق، تمخض عن اجتماعات مع مديري المؤسسات التربوية والمفتشين الذين سيؤطرون هذا البرنامج، لافتا إلى أن هذه العملية الجهوية التي انخرطت فيها أطراف متعددة، ستكتسي بعدا وطنيا” وفق تعبير المسؤول التربوي، الذي لم يفته التأكيد على ” أن مصلحة التلميذ توجد على رأس كل الاعتبارات” مشيرا إلى أن ” البرنامج الجهوي للدعم والاستدراك التربويين كتنظيم تربوي، ستسبقه إعلانات للتعريف به، من قبيل تلك التي استهدفت جمعيات آباء وأولوياء التلاميذ، بغية الشروع فيه يوم الاثنين المقبل.

وبخصوص الفئة التي ستشرع في تعويض التلاميذ عن حصصهم الٱضافية أثناء العطلة البينية، أفاد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بأن مؤسسات التعليم الخصوصي سيوفرون، في حس تضامني منهم، 200 أستاذ سيتم توزيعهم على عموم تراب الجهة في المؤسسات العمومية، مضيفا أن 600 من متقاعدي سلك التعليم من أساتذة وأستاذات سيساهمون، إلى جانب طلبة كلية علوم التربية من المتدربين الذين يحضرون شهادات عليا في ديداكتيك المواد، بالإضافة إلى متدربي المدرسة العليا للأساتذة، في تنشيط هذه الدروس.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدعم المجاني الذي سيتلقاه التلاميذ سيستمر إلى ما بعد العطلة البينية، و يستهدف أساسا تلاميذ السادس ابتدائي لكونه امتحانا إشهاديا، وتلاميذ جميع المستويات بالثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، بغية التأهب للامتحانات الإشهادية.

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