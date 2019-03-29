اجتماعات مكثفة داخل الكاف لتحديد مستويات المنتخبات قبل قرعة الكان

هبة سبور – متابعة

في تطوارات جديدة تخص نظام سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المقررة في مصر خلال الفترة الممتدة بين 21 يونيو و19 يوليوز المقبل.

كشفت تقارير إعلامية أمس أن “الكاف” يتجه بصفة رسمية للاعتماد على معايير خاصة به لأجل تحديد المستويات الأربعة التي سيوضع فيها 24 منتخبا تأهل إلى “الكان” من خلال الاعتماد على تصنيف “الكاف” وليس التصنيف الشهري لـ “الفيفا” مثلما تداول ذلك بعض الإعلام الأوروبي في الأيام الفارطة، حيث سيتم تحديد المستويات من خلال احتساب النتائج التي سجلها كل منتخب في النسخ الثلاثة الأخيرة من “الكان” بالإضافة إلى نتائجه في أخر ثلاثية تصفيات وبعض المعايير الأخرة التي وضعها حسب البند الثاني عشر للفصل السابع من قوانين الإتحاد الإفريقي.

اجتماعات مكثقة لـ “الكاف” قبل القرعة لتحديد مستويات المنتخبات

وتأكد أمس أنه لن يتم التعرف بصفة رسمية على المستويات التي ستتواجد فيها المنتخبات خلال قرعة “الكان “المقررة يوم 12 آفريل المقبل قبل أيام قليلة جدا من موعد سحبها، حيث قرر الإتحاد الإفريقي عقد اجتماعات مكثفة له قبل ذلك الموعد لأجل وضع النقاط على الحروف بخصوص هذا الموضوع وتقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات وهو الأمر الذي يفترض أن يجعل المنتخب الوطني في المستوى الثاني.

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