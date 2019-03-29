طقس الجمعة .. تساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الجمعة، أن يكون الطقس غائما جزئيا بالساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية، مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة.

وستتشكل كتل ضبابية محلية على السهول الشمالية للمحيط الأطلسي وكذا بالسواحل الوسطى والجنوبية. وستظهر سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية أو زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والسفوح الجنوبية الشرقية، والمنطقة الشرقية، والسهول الواقعة غرب الأطلس، ومن المحتمل أن تمتد محليا حتى السهول الشمالية الغربية.

وستهب رياح قوية نوعا ما إلى قوية وشرقية بمنطقة طنجة، وستهب معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن الغرب بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي عموما بباقي المناطق الأخرى. وستهب بعض الزوابع الرملية المحلية بجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و 10 درجات بالمنطقة الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي، وستكون ما بين 13 و18 درجة بالأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و 17 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و22 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال السفوح الجنوبية الشرقية وبالواجهة المتوسطية، وما بين 23 و28 درجة بالسهول الشمالية الغربية والسواحل الوسطى. وستكون ما بين 26 و32 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا الى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين طنجة وأصيلة ، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل .

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