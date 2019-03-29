ساكنة الرباط ممنوعة من ركن سياراتها بالشوارع الكبرى وأزقة العاصمة

هبة بريس – الرباط

كشفت وثيقة حصلت عليها جريدة هبة بريس الإلكترونية على أن ساكنة الرباط ممنوعة من ركن سياراتها بمجموعة من الشوارع الكبرى والأزقة بالعاصمة الإدارية للمملكة، وذلك بسبب الزيارة التي يقوم بها البابا فرانسوا إلى المغرب والتي تبدأ يوم غد السبت 30 مارس.

وأوضحت الوثيقة الصادرة عن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، ”أنه وعلى إثر الأعمال التنظيمية المقررة وفق البرنامج الخاص بزيارة البابا لمدينة الرباط، يمنع وقوف السيارات وجميع وسائل النقل خلال أيام الجمعة والسبت والأحد 29 و30 و 31 مارس، 2019، بالشوارع وفق برنامج خاص“.

وأضافت الوثيقة أنه يمنع يوم 29 مارس 2019 ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 30 مارس 2019، الوقوف بالشوارع والأزقة التي بلغ عددها 55 شارعا وزقاقا، من بينها شارع الحسن الثاني من قنطرة مولاي يوسف إلى غاية مدارة باب الأحد، وشارع محمد الخامس، وشارع مولاي الحسن من ساحة النصر إلى ساحة الوحدة الأفريقية، وشارع باتريس لومومبا، وشارع شالة، وشارع أحمد اليازيدي، وشارع مولاي إسماعيل، وشارع عبد المومن وشارع العلويين…إلخ

كما سيمنع أيضا يوم 30 مارس ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 31 مارس 2019، الوقوف بالشوارع والأزقة التالية (شارع المهدي بن بركة وشارع بني مطير، والطريق الرئيسية رقم 1، وزنقة هنري دونان، وزنقة نقصة، وزنقة الحسن الثاني، وزنقة نغوات، وزنقة طرابلس، وشارع الجزائر، وشارع طارق بن زياد، وشارع مولاي الحسن، وشارع باتريس لومومبا، وشارع شالة، وشارع بن نصير، وشارع يعقوب المنصور، وشارع ابن رشد، وشارع الأميرات.

وأرسلت الوثيقة إلى والي أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، قصد التنفيذ وتبليغ رؤساء المناطق الحضرية الخمس بالعاصمة الرباط.

هذا وسيحل البابا فرانسوا بالمغرب، قادما إليه من روما، يوم السبت 30 مارس المقبل، حيث ستحط طائرته بمطار الرباط- سلا، ومن المرتقب أن يجد في استقباله الملك محمد السادس، حيث سيتوجها بعدها عاهل البلاد ورئيس الكنيسة الكاثولوكية، إلى القصر الملكي بالرباط، كي يلتقي بالعائلة الملكية، قبل أن يجري البابا والملك مباحثات على انفراد لمدة ثلاثين دقيقة، إضافة إلى أنشطة أخرى سيعرفها برنامج الزيارة والتي ستنقله مباشرة القناة الأولى المغربية.

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