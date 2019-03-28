منشط ثقافي من الرشيدية يفوز بجائزة أفضل مبادرة عربية جمعوية بالأردن

هبة بريس - الرشيدية

مثل الفنان والمنشط الثقافي وخريج المعهد العالي للمسرح والتنشيط الثقافي حمزة احادي جمعية بسمة لمساندة مرضى القصور الكلوي بالريصاني بإقليم الرشيدية في مخيم الشباب العربي الاول بالمملكة الاردنية الهاشمية الذي نظم من 23 الي غاية 27 مارس 2019 من طرف مركز البادية للتدريب والعمل التطوعي بشراكة مع جامعة العقبة بمخيم الحسين للشباب بالعقبة والذي عرف مشاركة 14 دولة عربية هي : الاردن، المغرب. الجزائر،. تونس،. السودان، اليمن، فلسطين، العراق، لبنان، الامارات، السعودية، سوريا، الكويت، سلطنة عمان، وذلك للتباري والمنافسة في مسابقة المخيم، حيث شاركت فيها جمعيات رائدة ومعروفة عالميا خصوصا الجمعية الفلسطينية التي فازت باحسن شخصية قيادية وجائزتي افضل شخصية عربية جمعوية قيادية 2019 التي فاز بها عباس مجاهد من فلسطين.

أما جائزة افضل مبادرة جمعوية عربية لسنة 2019 فكانت من نصيب حمزة احادي من المملكة المغربية والذي تقدم للمنافسة في المسابقة بمشروع جمعية بسمة لمساندة مرضى القصور الكلوي المتمثل في مركز تصفية الدم الأميرة الجليلة للا مريم الذي أنجزته وجهزته الجمعية بشراكة مع وزارة الصحة.

وقد ضم هذا المخيم الشباب العربي من أجل النقاش الفعال والتواصل وتبادل الافكار، وقد شرف الوفد المغربي المهندسة سعاد شعباني والاعلامي خالد كب والمنشط الثقافي حمزة احادي الذي فاز بالمسابقة وقد شارك بمشروعين الأول حول الديبلوماسية الثقافية باسم جمعية شباب مغرب الغذ للثقافة ومشروع جمعية بسمة لمساندة مرضى القصور الكلوي بالريصاني وقد تمكن من رفع راية المملكة المغربية عاليا في هذا المخيم الشبابي، و تم الإعلان عن تنظيم الدورة الثانية من هذا المخيم بالمملكة المغربية السنة المقبلة.

الوفد المغربي تواصل مع سفير الَمملكة المغربية بالأردن، الذي رحب بالوفد اشد ترحيب وتم استقباله بمقر القنصلية المغربية من طرف نائب السفير الذي رحب وهنأ الوفد المغربي على فوزه المستحق بالجائزة .

وفي تصريح ل”هبة بريس” من رئيس جمعية بسمة احادي عبد العزيز قال :” إننا في جمعية بسمة لمساندة مرضى القصور الكلوي بالريصاني نهنئ المنشط الثقافي حمزة احادي على تألقه وترافعه بمشروع مركز تصفية الدم الأميرة الجليلة للا مريم بالريصاني وإننا نشد بحرارة على أيادي اعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت ومجلس جماعة مولاي علي الشريف على الدعم الذي قدموه لتسهيل حضور ممثل جمعية بسمة المنشط حمزة احادي ضمن فعاليات هذا المخيم العربي ورفع راية المغرب عاليا وإبراز الدور الطلائعي الذي تقوم به فعاليات المجتمع المدني بجهة درعة تافيلالت .”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0