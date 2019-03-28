الشباب المغربي يثق في السوشل ميديا ..فماذا عن القنوات والاذاعات ؟

هبة بريس / ع ـ عياش

كشفت دراسة حديثة أجراها مركز العالم العربي للأبحاث والتنمية، أن الأغلبية العظمى من الشباب المغاربي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من أجل الاطلاع على الأخبار اليومية

وأفادت الدراسة، التي شملت كلا من الجزائر والمغرب وتونس، ودولا عربية أخرى، بأن نسبة 93 في المائة من الشباب المغربي تستخدم بشكل متكرر مواقع التواصل الاجتماعي في أغلب الأحيان، في حين تصل هذه النسبة في الجزائر إلى 88 في المائة، أما في تونس فتصل إلى 96 في المائة .

وذكرت الدراسة أن 41 في المائة من المغاربة يشاهدون بشكل متكرر التلفاز في أغلب الأحيان، و33 في المائة بالجزائر، في حين تصل هذه النسبة في تونس إلى 38 في المائة.

و سجلت الدراسة أن المشاركين المغاربة عبروا عن “استيائهم من نزاهة وموضوعية المحتوى في القنوات والإذاعات”، كما اعتبروا أن هذا المحتوى “فارغ” خاصة في برامج الترفيه والفكاهة، كما “يقلل من شأن الشباب”.

وعملت الدراسة على الإجابة على عدد من الأسئلة، أهمها: كيف ينظر الشباب العربي إلى قنوات البث المرئي والمسموع في بلدانهم، وتقييم الحضور الفعلي لأصوات الشباب في البرامج، بالإضافة على نوعية البرامج والمواضيع التي يرغبون أن تتناولها القنوات والإذاعات

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