مذكرة تفاهم بين المغرب والامارات تتعلق بتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري

هبة بريس ـ و م ع

تم اليوم الخميس على هامش “مهرجان دبي العقاري 2019 ” التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والامارات العربية المتحدة ، تتعلق بتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري وتنمية مهارات العاملين بالقطاع.

ووقع المذكرة كل من كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، السيدة فاطنة الكحيل والمدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي السيد سلطان بطي بن مجرن.

وتنص الاتفاقية التي تندرج في إطار العلاقات الأخوية التي تربط المملكة المغربية ودولة الامارات العربية المتحدة ، على تطوير الأنشطة ذات الاهتمام المشترك في المجال العقاري وتشجيع الاستثمار العقاري ، وتعزيز الثقة في قطاع العقار من خلال وضع خدمات ذكية لخلق بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة .

كما تتوخى المذكرة الترويج للسوق العقاري والمشاريع العقارية من خلال تنظيم المعارض والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية والاقليمية .

ويلتزم الجانبان بموجب الاتفاقية كذلك بدراسة ومراجعة التشريعات العقارية لتحقيق التكامل والتميز والارتقاء بالمعايير المطبقة ومواكبة أحدث المستجدات عالميا، وكذا التنسيق مع جهات الاختصاص للتوعية وتثقيف المتعاملين في السوق وتدريبهم وتأهليهم لتطوير القطاع وتنمية مهارات العاملين فيه والعمل على ايجاد الحلول الالكترونية.

تجدر الاشارة الى أن المغرب شارك في معرض دبي للعقار الذي اختتمت فعالياته اليوم بجناح خاص بكتابة الدولة المكلفة بالإسكان، ومجموعة التهيئة “العمران” ومنعشين عقاريين، كمنصة لعرض المشروعات الوطنية والفرص الاستثمارية في المجال العقاري بالإضافة الى عرض هذه الفرص من خلال فعالية ” مناطق الاستثمار العقاري في العالم”.

وحظي الجناح المغربي بإقبال كبير من قبل زوار المعرض من مختلف الجنسيات وممثلي وفود الدول المشاركة وأفراد الجالية المغربية ووسائل الإعلام التي غطت هذا الحدث الهام .

يذكر بأن السيدة الكحيل قامت خلال الفترة ما بين 25 و28 مارس الجاري بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد هام ضم ممثلين عن كل من مجموعة العمران والفدرالية الوطنية للمنعشين العقارين وكذا مسؤولين عن الوزارة، شاركت خلالها في افتتاح النسخة الثاثنة ل “مهرجان دبي العقاري 2019 و الدورة الأولى لمعرض “مستقبل البناء” بعجمان.

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