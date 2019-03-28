مدير إقليمي يجر أستاذة “متعاقدة” إلى القضاء بتهمة “التحريض” على الإضراب

عبد الله عياش ـ هبة بريس

في تطور مثير لما بات يعرف بـ”أزمة الأساتذة “المتعاقدين”، وضع مدير المديرية الإقليمية ببرشيد التابعة لوزارة التربية والتكوين شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد، ضد أستاذة متدربة .

وقدمت المديرية الاقليمية للإقليم برشيد، شكايتها في حق أستاذة من “الأساتذة المتعاقدين” بتهمة تحريض الاساتذة وعرقلة السير العمومي للمؤسسات بالإقليم.

وحسب ما جاء في وثيقة نشرتها “الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد”، فالمديرية الاقليمية لإقليم برشيد رفعت الشكاية في حق الأستاذة (ص ك ) والتي تعمل كمنسقة إقليمية للتنسيقية، اتهمتها فيها بتحريض الأساتذة في مناسبات عديدة، على عرقلة السير العمومي للمؤسسات بالإقليم، وإقحام تلاميذ قاصرين في مسيرة احتجاجية نظمت في ال19 من شهر مارس الجاري بجماعة أولاد عبو.

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد هدد في ندوة عقدها يوم أمس الأربعاء، بتحريك المسطرة الخاصة بترك الوظيفة العمومية، وعزل المضربين من وظائفهم، الأمر الذي اعتبرته التنسيقية استهدافا لمنسقيها، ما كان سببا في اطلاقهم حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنوا فيها عن عدم “خوفهم” من مسطرة العزل ومواصلتهم أشكالهم الاحتجاجية، وتشبثهم بمطلبهم للإدماج في صفوف موظفي الوزارة ورافضين مقرح دمجهم بأطر للأكاديميات.

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