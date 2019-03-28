الرياح القوية تتسبب في سقوط عمود كهربائي للضغط العالي ضواحي طنجة

اسماعيل بويعقوبي ـ هبة بريس

تسببت الرياح العاصفية القوية التي تشهدها منطقة شمال المملكة منذ الجمعة الماضي ، في قطع الربط البحري بين طنجة والجنوب الاسباني وايضا في سقوط اعمدة كهربائية ضواحي المدينة .

وكشفت مصادر من منطقة الفحص انجرة ان عمودا كهربائيا عالي التوتر قد سقط بمدشر الرمان بمنطقة ملوسة ضواحي مدينة طنجة بفعل قوة الرياح ، حيث تضرر العمود بشكل واضح نتيجة سقوطه القوي على الارض.

ولحسن الحظ لم يتزامن سقوط العمود الكهربائي بشكل خطير على الارض مع تواجد اشخاص بعين المكان حيث كان سيتسبب في اصابات لاقدر الله او حدوث سيناريوهات اسوأ ، الامر الذي عجل بتدخل المصالح المختصة لاعادة تثبيته .

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