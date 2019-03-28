عاجل: مسيرة احتجاجية لأساتذة التعاقد تجوب شوارع مراكش(صور )

ضاهر محمد: مراكش

انطلقت قبل قليل من مساء اليوم مسيرة احتجاجية للاساتذة المتعاقدين، من ساحة باب دكالة مرورا بشارع الحسن الثاني حتى الساحة المقابلة لمسجد الكتبية بساحة جامع الفنا.

ولم يمنع الانزال الامني الذي عرفتها ساحة باب دكالة من التحاق عدد مهم من الاساتذة المتعاقدين للمشاركة في المسيرة التنديدية التي جاء للرد على قرارات الوزير امزازي وخصوصا محاولة ترك الوظيفية العمومية للعديد من المضربين.

وشارك في المسيرة الحاشدة التي نظمت، اساتذة قادمون من الصويرة وآسفي وقلعة السراغنة ومختلف الاقاليم التابعة لجهة مراكش، والذين عبروا عن رفضهم لصيغة التعاقد الذي فرض عليهم، وفق ما جاء في الشعارات والافتات المرفوعة من طرف العشرات منهم