حسن بن الماحي يعطي دينامية جديدة لإقليم جرسيف

هبة بريس : جرسيف

تشهد مدينة جرسيف في الاونة الاخيرة طفرة نوعية من خلال عدة مشاريع اجتماعية واقتصادية و رياضية جديدة تشكلت بفعل دفعة جديدة لعامل جديد .

ومنذ قدوم عامل الاقليم حسن بن الماحي الى اقليم جرسيف بديلا لعامل الإقليم السابق عثمان السوالي ابان الاخير على حسن نية الاشتغال والانفتاح على مكونات المجتمع المدني اذ تبلور ذالك على ارض الواقع .

وعمل عامل الاقليم حسن بن الماحي على “تذويب ” النقط السوداء التي كانت تأرق المواطن الجرسيفي خصوصا طريق الشوبير التي تمر على سوق مليلية محرر الطريق التي كانت مقطوعة بالباعة المتجولين مرحلها اياهم الى اماكن اخرى غير معترضين الطريق على المواطنين .

وعمل حسن بن الماحي على التفاوض مع الباعة المتجولين والجمعيات المنضوية تحتها من اجل انجاز اسواق القرب لهيكلة القطاع اولا والحفاظ على جمالية المدينة ثانيا وارضاء الباعة المتجوليين اولا واخيرا .

وعلى الصعيد الرياضي ، فقد ابان عامل الاقليم على حسه الرياضي وساهم في عدة انشطة رياضية ووقف بنفسه عليها بما في ذلك “دوري الاحياء” و “فرق المدينة ” والتي مافتئ يساندها ويبحث عن سبل دعمها .

واذا كان عامل الاقليم قد شرع في تطبيق القانون فمن الطبيعي ان يجد بعضا ممن لا تعجبهم مقاربة الاصلاح لكونها مكلفة وتحول دون وصولهم لاهدافهم الشخصية التي تكتمل نموا من خلال ” الفوضى والعبت ”

وفي سياق ” العبث والفوضى ” اتضح للموقع ان ما يعرف طريقه للقيل والقال اعلاميا ليس سوى “در للرماد” من البعض في محاولة للوصول الى اهداف شخصية وان عامل الاقليم سارع الى تطبيق القانون خصوصا في بعض الشواهد التي تسلم من طرف قيادة هوارة ولاد رحو وان االبعض ممن لا علاقة لهم بـ ” ذوي الحقوق ” يسعون لزرع الريبة والبلبة من اجل اهداف بينة واضحة مرفوضة .

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