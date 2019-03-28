أعضاء غرفة الفلاحة لجهة الشرق عن جرسيف يثمنون مقاربة عامل الإقليم التشاركية

هبة بريس ـ الرباط

اصدر اعضاء الغرفة الفلاحية لجهة الشرق المنتمون لاقليم جرسيف بيانا يثمنون من خلاله المقاربة التشاركية التي تجمع الغرفة بعامل الاقليم والتعاون الكلي للمضي قدما من اجل ازدهار الاقليم .

وجاء في البلاغ انه ” انطلاقا من صفتنا التي تُحملنا مسؤولية قلدنا إياها من صوت علينا لتمثيلهم بالغرفة الفلاحية لجهة للشرق، والتي لن يتأتى العمل بها إلا من خلال التتبع اليومي لهموم ساكنة جرسيف وما يروج داخل هذا الاقليم العزيز ، وخاصة ما يمس المواطن الجرسيفي من مشاكل تعاني منها ساكنته، فإننا لاحظنا في اليومين الماضيين انتشار مجموعة من المقالات التي يدعي أصحابها بأن الوضع كارثي وأن الأمور لا تبشر بخير، إضافة إلى المساس بالسلطات الإقليمية ،وما تبعها من اقوال وتعليقات والتي يبدو أن الهدف منها خلق نوع من التدمر في نفسية الساكنة المحلية ”

ويضيف البلاغ ان ” العمل الجاد والمنشود يجب أن يكون من خلال الحوار المباشر والذي يهدف إلى تحقيق الصالح العام وليس من خلال الاختباء وراء قنوات وفضاءات تمويهية في محاولة لجعل صراعات شخصيةةتبدو عل انها صراعات تمس مصلحة عامة للساكنة وطبعا هذا عمل لا يرقى لمستوى تأطيري مبني عن حسن نية وإنما هو أسلوب غير أخلاقي وعبثي ”

ويسجل البلاغ ان ” الواجب يفرض علينا القول بأن إقليم جرسيف إقليم عرف ويعرف مجموعة من الاوراش التنموية بكل جماعاته هدفها تحسين عيش هذه الساكنة، والتي في المقابل لا يجب من خلالها تبخيس عمل المؤسسات والسلطة بالإقليم وهو تعميم غير مبرر ولا يراعي ذكاء ووعي ساكنته”

واكد أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة الشرق عن إقليم جرسيف على عدم قبولهم لان ” يستغل أي أحد الإقليم وساكنته، من أجل تصفية حسابات ضيقة مستخدما أساليب الاختباء وراء فضاءات لا تمت للمصداقية بأية صلة “كما عدم قبولهم ” تبخيس دور المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة والمواطن الجرسيفي في التنمية التي يشهدها الإقليم ”

ويسترسل البلاغ في التحذير الى انه “لا يمكن بأي حال من الأحوال فرض وصاية على عقول ساكنة الإقليم من خلال إدخالهم في صراعات سياسية ضيقة لا تنم عن حس المسؤولية

ولا يمكن كذلك أن نقبل إفشال المسار التنموي الذي يشهده الإقليم ”

ويرفض البلاغ “ركوب بعض الجهات على أحداث جانبية واستغلالها لتشويه صورة الإقليم، عن طريق الالتفاف على مشاكل الساكنة ”

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