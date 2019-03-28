رئيس مقاطعة سيدي يوسف ينظم حفل اعذار لفائدة عدد من الاطفال

ضاهر محمد: مراكش

في إطار تفعيل أنشطتها الإجتماعية، وترسيخا لمبادئ وقيم التضامن والتكافل الاجتماعي، نظمت مقاطعة سيدي يوسف برئاسة اسماعيل امغاري وبشراكةمع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، حفل إعذار جماعي لفائدة أطفال الأسر المعوزة المنحدرة من المنطقة بمناسبة الذكرى 16 لميلاد ولي العهد الامير مولاي الحسن يوم أمس الاربعاء وصباح اليوم الخميس، بالمركب الرياضي سيدي يوسف بن علي.

هذا، وقد حضر فعاليات هذا العمل الإحساني كل من رئيس مقاطعة سيدي يوسف اسماعيل امغاري وعمدة مراكش العربي بلقايد ، ورجال السلطة وفاعلين جمعويين.

واستعدادا لهذا العرس التكافلي و من أجل ضمان سلامة المستفيدين، فقد سبق وأن خصص يوم لإجراء فحوصات طبية قبلية، وتحاليل للكشف للتأكد من وجود مادة مسؤولة عن تختر الدم لدى جميع الأطفال المستفيدين والذي فاق ازيد من 300 طفل.

وفي ذات السياق، تجند لهذه العملية الإنسانية طاقم طبي متخصص و متمرس، بالإضافة إلى مجموعة من الممرضين و الممرضات، حيث سهرت هذه الأخيرة، بمعية شركائها على توفير الأجواء الاحتفالية للأطفال و لأسرهم وضمان السير العادي للنشاط منذ بدايته إلى نهايته.

وبالموازاة مع عملية الإعذار هذه استفادت أسرهم من مؤونات غذانية، ونصائح وإرشادات طبية، وأدوية خاصة لعلاج المضاعفات المحتملة بعد عملية الختان.

وللإشارة فإن عملية الختان الجماعي مرت في جو عالي من التنظيم والتوجيه، كما لقيت ذات البادرة الإنسانية التي تسهر عليها جمعية شرفاء سيدي الصغير للعام الرابع على التوالي، استحسانا كبيرا لدى المواطنين، بعد أن حرصت الجهات المنظمة على إدخال البهجة والسرور لقلوب الأطفال المستفيدين وأوليائهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0