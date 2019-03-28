بلال مرميد الاعلامي والناقد السينمائي مطوع الفنانين

ربيع بلهواري ـ هبة بريس

اعلامي و ناقد سينمائي متمكن من أدواته، برع في تغطية عدد من المهرجانات الدولية ككان وبرلين ومراكش….

صاحب الكاسكيط والمدريدي الهوى استطاع أن يبصم باقتدار على حضور إعلامي متميز في تخصصه السينمائي، وبعد أن كانت مواقفه تزعج السينمائيين لجرأته وتسميته الأشياء بمسمياتها، أصبح منتقدوه ينتظرون مكالمته على أحر من الجمر لمجالسته في برنامجه الناجح FBM.

يبرع بلال في صياغة مقدماته باقتدار وهذا مايمكنه من تثيبت محاوريه ويضمن تركيزهم لمسار الحوار ونجاحه.

تميز في محاورة العملاق دينيرو كما استطاع ان يطوع غرور الممثل المصري محمود حميدة ليخرج هذا الاخير باحسن حلة اعلامية ظهر فيها على الاطلاق.

بلال قوي الحجة الكلامية وهذا يظهر جليا في دفوعاته وخطابه السميائي العميق والمباشر الذي ينزاح عن الاطناب في روافد علم الاجتماع المؤصل للمقاربة السينمائية لعدد كبير من النقاد المغاربة.

ولأنه تفوق في طرح مواضيع هامة للمناقشة، صار برنامجه موعدا لا يمكن إغفاله، وبات فرصة لصانعي الحدث السينمائي والتلفزيوني للدفاع عن أعمالهم ومساراتهم الفنية، كما اضحى ورشة للتثقيف السينمائي ينهل منها كل ولهان بالنقاش الفني.

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