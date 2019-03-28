العاهل الأردني يغادر الدار البيضاء في ختام زيارة صداقة وعمل للمغرب‎

هبة بريس ـ الرباط

غادر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، بعد ظهر اليوم الخميس الدار البيضاء، في ختام زيارة صداقة وعمل للمغرب، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وكان في وداع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، لدى مغادرته مطار محمد الخامس الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.

وبعد أن استعرض الملك عبد الله الثاني، فرقة من اللواء الخفيف للأمن، التي أدت التحية ، تقدم للسلام على جلالته ، السيدان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

كما تقدم للسلام على جلالة الملك عبد الله الثاني، سفير المغرب بالأردن، وعامل إقليم النواصر ، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية .

وكان الملك عبد الله الثاني قد حل أمس الأربعاء بالمغرب في زيارة تعكس عمق علاقات الأخوة والتعاون والتضامن التي تجمع الشعبين الشقيقين، بفضل الإرادة المشتركة لعاهلي البلدين

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