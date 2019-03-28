اقتناء شقة ل”كوبل” مراكش بفضل مداخيل حفل عقيقة يوم الاحد القادم

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت المجموعة التي تشرف على تنظيم حفل العقيقة الخاصة ب”كوبل” مراكش ياسين وسهام يوم الاحد القادم بقاعة قصر السفراء بمدينة الدار البيضاء، من اقتناء شقة بمشروع اقتصادي بمدينة مراكش.

وتم اقتاء الشقة بفضل مداخيل التذاكر التي بيعت لحضور حفل العقيقة يوم الاحد 31 مارس الجاري بقاعة قصر السفراء بالمدينة الاقتصادية، وكذلك بمساعدة الفنانة المغربية دنيا باطمة التي ستكون ضمن الفنانين لاحياء حفل العقيقة.

وقد إشتهر ‘’الكوبل المراكشي’’، بعد ظهوره بأحد المنابر الإعلامية، حيث أثارت قصته تعاطف كبير لدى المغاربة، بعدما اختارت سهام الارتباط بياسين، رغم فقدان الأخير لرجليه، بسبب خطأ طبي بعد خضوعه لعملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة بمراكش، عقب تعرضه لحادث أثناء عمله، قبل أن ينجبا طفل بداية شهر مارس الجاري.

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