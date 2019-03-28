الملك يجري مباحثات على انفراد مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية

نُشر بتاريخ :  2019-03-28 - 16:38
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هبة بريس

أجرى محمد السادس، الخميس 28 مارس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مباحثات على انفراد مع الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الذي يقوم بزيارة صداقة وعمل للمغرب.

ولدى وصوله للقصر الملكي، استعرض العاهل الأردني تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية.

وتجسد الزيارة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية إلى المغرب، عمق علاقات الأخوة، والتعاون، والتضامن التي تربط بين الشعبين الشقيقين، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي االبلدين.

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