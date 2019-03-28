”بوعشرين“ يحاكم استئنافيا والنقيب ”زيان“ ممنوع من المرافعة

هبة بريس – رضى لكبير

كشفت مصادر خاصة لجريدة هبة بريس الإلكترونية على أن محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء حددت أولى جلسات محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، مدير جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم 24، بالمرحلة الإستئنافية بعدما تمت إدانته ابتدائيا بعقوبة سجنية 12 سنة سجنا نافذا.

وحسب ذات المصادر فإن المحكمة حددت يوم التاسع من أبريل المقبل، موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة في مرحلتها الاستئنافية، تحت إشراف القاضي حسن الطلفي، الذي يشرف في نفس الآن على ملف الصحفي حميد المهداوي ومعتقلي حراك الريف الذي أعاد ضمهما لملف واحد بعدما سبق عزلهما عن بعضهما البعض ابتدائيا.

هذا ومن المنتظر أن تحظى الجلسة الأولى لمحاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، ومالك يومية أخبار اليوم وفروعها، بمتابعة كبيرة، خاصة بعد صدور القرار الأممي الذي طالب السلطات المغربية بالإفراج عن الأخير، على اعتبار أن اعتقاله كان اعتقالا تعسفيا.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد دعا في وقت سابق السلطات المغربية إلى إطلاق سراح الصحافي، معتبرا أنَّ “اعتقال وحبسَ مالك ومؤسس جريدة “أخبار اليوم” مخالف للقانون، ووجبَ تعويضه مالياً عن الأضرار التي لحقته”، على حد تعبير التقرير.

هذا ومن المنتظر أن تظل هيئة الدفاع عن المشتكيات و المطالبات بالحق المدني ضد توفيق بوعشرين، على ما هي عليها، في حين من المرتقب أن تشهد هيئة الدفاع عن المتهم توفيق بوعشرين، تغيير في بنيتها بغياب النقيب السابق محمد زيان، بعد صدور حكم قضائي أصدرته غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، يقضي بتوقيف الأخير لمدة ثلاثة أشهر عن العمل، على خلفية “تجاوزات مهنية وادعاءات لا أساس لها من الصحة والقيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر إدعاءات باطلة”.

وكان المحامي محمد زيان، قد قال خلال دفاعه عن قائد الحراك الميداني، ناصر الزفزافي، بأنه تسلم رسالة من الأخير، من داخل سجن “عكاشة” بالدار البيضاء، الأمر الذي اعتبرته المندوبية العامة لإدارة السجون مجرد كذب، مشيرة إلى أنها ستلجأ للقضاء في مواجهة المحامي المذكور.

وقال النقيب محمد زيان، في تصريح هاتفي خص به جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية بأن لا علم له بقرار توقيفه، ولم يتوصل بأي شيئ يتضمن الموضوع، مضيفا بأن القرار أطلع بموقع المحكمة كباقي الصحافيين، وانه سينتظر الثلاثاء القادم لمعرفة باقي التفاصيل.

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