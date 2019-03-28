“التنمية المفقودة” تفاقم محنة أحياء بن دباب بفاس مع الاقصاء و التهميش

ع محياوي – هبة بريس

تعيش جل الأحياء الشعبية بمنطقة بن دباب بمدينة فاس تهميشا و إهمالا لا يوصف ، خصوصا بعد أزمة مطرح النفايات الذي لم يعد يستوعب ما تنتجه المدينة ونواحيها من نفايات . فقد بدأت الجماعة الحضرية ومعها شركة أوزون تهتم أكثر بالأحياء الراقية فيما الأحياء الشعبية تعرف اهمالا .

عدسة ” هبة بريس ” وثقت بعض النقط التي تحولت إلى مطارح حقيقية ما جعل ساكنة الحي الحسني تنتفض و تستدعي البرلماني رشيد الفايق الذي حل على الفور الى الحي المذكور لتفقد أحوالهم وظروف بيئة أحيائهم وتدارس مطالبهم قصد الترافع من أجلها ومساندة سكان الأحياء المعنية والمتضررة قصد ايصال صوتهم و معاناتهم للبرلمان ولدى الجهات المختصة لأن المواطن الذي يؤدي حقوق الدولة من ضرائب له الحق في العيش الكريم .

وأوضح النائب رشيد الفايق في تصريح خص به “هبة بريس” أن دوره كنائب هو التعبير ضمير وهموم السكان ونقل معاناتهم إلى الجهات المختصة والترافع من أجل مطالبهم المشروعة والعادلة ، مشيرا إلى أنه من العيب أن يتم تهميش الأحياء الآهلة بالسكان سيما الشعبية منها، لافتا إلى ضرورة التفاعل والتجاوب مع تطلعات وانتظارات الساكنة.

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