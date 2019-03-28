أساتذة كلية الطب والصيدلة بأكادير يلتقون بوزير الصحة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن عدد من أساتذة كلية الطب ومعهم ممثلين عن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ، قد جمعهم لقاء بوزارة الصحة يوم أمس الاربعاء 26 مارس الجاري، بمقر الوزارة بالرباط، حضره كل من الكاتب العام لوزارة الصحة وكذلك الكاتب العام لوزارة التعليم العالي.

وأضافت مصادرنا أن اللقاء مع وزارة الصحة قد خلص الى التأكيد على تجاوز كل المعيقات التي تعترض الاساتذة وطلبة كلية الطب من أجل الاستفاذة من الدروس التطبيقية داخل المستشفى الجهوي في انتظار استكمال بناء المستشفى الجامعي.

اللقاء جاء مباشرة، بعد بلاغ صدر عن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير ، الذي نبه من الظروف التي وصفها ب “المزرية “التي يشتغل فيها الاساتذة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني.

وعقد أساتذة كلية الطب والصيدلة باكادير، الممارسون بمستشفى الحسن الثاني اجتماع يوم 21 مارس الجاري، وذلك من أجل تقييم مستوى التداريب السريرية لطلبة كلية الطب والصيدلة ومستوى أداء هذه المهمة البيداغوجية.

وقد عبر الاساتذة الاطباء عن استيائهم وتذمرهم من الأجواء التأطيرية السائدة داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني، والنقص المهول في الوسائل التقنية لتاطير الطلبة، والخصاص الكبير في الطاقم التمريضي والمعدات الطبية. كما نددوا بخروقات مدير المستشفى الجهوي وتجاوزه لاختصاصاته الادارية، وذلك عبر رسالته الاستفسارية الموجه لأستاذة كلية الطب في 18 مارس الجاري، قالوا انها تفتقد لاحترام المساطر والقوانين الجاري بها العمل داخل كليات الطب والصيدبة وطب الاسنان والمراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لها.

وخلال الاجتماع أحصى الأساتذة الأطباء مجموعة من الاختلالات الهيكلية، والتقنية، والبشرية، واللوجيستيكية السائدة في مستشفى الحسن الثاني، وذلك على النحو الآتي:

أولا : إن ممارسة الاساتذة الاطباء لمهماتهم العلاجية داخل مستشفى غير جامعي يعتريها غموض كبير من الناحية الإدارية والقانونية؛ مما يعرضهم لتجاوزات متكررة من إدارة المستشفى الجهوي بأكادير.

ثانيا: يعرف المستشفى الجهوي سوء تنظيم للتخصصات الطبية ونقص مهول في الطاقم التمريضي والتقني.؛ بحيث لا يتوفر الاساتذة داخله على فضاء مناسب من أجل تاطير الطلبة ولهذا يستحيل مراقبة تداريبهم وإنجاز الاهداف البيداغوجية المسطرة في برنامج كليات الطب بالمغرب.

ثالثا: قلة أو انعدام التجهيزات الطبية الضرورية لتاطير الطلبة والاطباء الداخليين والمقيميين، مما يؤثر سلبا وبشكل قوي على جودة التاطير.

رابعا: صعوبة الاشتغال في القاعات التقنية قد يصل إلى مستوى الاستحالة في مرات كثيرة،(قاعة الجراحة، الاستقصاء الوظيفي…).

ولقد انتظر الاساتذة الاطباء لمدة تزيد عن السنة، بعد ان تلقو وعودا من طرف وزارة الصحة من بينها تاهيل المستشفى الجهوي باكادير ، لكن عند كل لقاء مشترك لا يتم الا تجديد تلك الوعود، وستزداد الاحوال سوءا في المستشفى الجهوي عندما ينضاف كذلك فوج الاطباء الداخليين والمقيميين، مما سيزيد من الاكتظاظ داخل المستشفى الجهوي.

وأعلن اساتذة كلية الطب والصيدلة بأكادير، في بلاغ للرأي العام عن رفضهم المطلق لمواصلة العمل باتفاقية الشراكة بين جامعة ابن زهر والمديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة.

مع التأكيد على رفض سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها وزارة الصحة، حيث تم وضع مستشفيين عموميين بعد تأهيلهما (تمارة و سلا) رهن إشارة طلبة كلية الطب بالرباط و يتساءلون عن مبررات إقصاء مدينة أكادير التي لا تتوفر على مستشفى جامعي من الاستفادة من نفس الإجراء.

ودعا هؤلاء الى الإسراع بتعيين مدير المركز الاستشفائي الجامعي، ورد الاعتبار للاساتذة موضوع طلب الاستفسار الذي وصفوه ب” الغيرالقانوني” .

وخلال اجتماعهم قرر الاساتذة الاطباء تفعيل لجنة المتابعة والتنسيق مع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص ملفهم المطلبي مع الجهات المعنية.

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