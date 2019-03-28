ماء العينين: “النضالات الحقيقة التي تقود للتغيير هي التي تبني البدايات الجيدة”

هبة بريس - الرباط

خرجت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، بدوينة جديدة تحمل رسائل مشفرة لجهات معينة.

وقالت ماء العينين، في التدوينة التي نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”إن الذين يطلبون اليوم انجازات أكبر مما يسمح به الوضع العام يتناسون أن النقاشات الكبرى والصعبة في البدايات، هي التي تحدد الخواتم والنهايات. .المخرجات تشبه المدخلات ولا تختلف عنها.”

واعتبرت ماء العينين، أن النضالات الحقيقة التي يمكن أن تقود للتغيير ،هي النضالات التي تبني البدايات الجيدة”، مشيرة الى أن ?كل التفاف عليها حين تفاعلها،لا يمكن استدراكه حينما تبدأ بإنتاج ثمارها ولو كانت مُرّة.”

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