ماء العينين: “النضالات الحقيقة التي تقود للتغيير هي التي تبني البدايات الجيدة”

نُشر بتاريخ :  2019-03-28 - 15:28
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - الرباط

خرجت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، بدوينة جديدة تحمل رسائل مشفرة لجهات معينة.

وقالت ماء العينين، في التدوينة التي نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”إن الذين يطلبون اليوم انجازات أكبر مما يسمح به الوضع العام يتناسون أن النقاشات الكبرى والصعبة في البدايات، هي التي تحدد الخواتم والنهايات. .المخرجات تشبه المدخلات ولا تختلف عنها.”

واعتبرت ماء العينين، أن النضالات الحقيقة التي يمكن أن تقود للتغيير ،هي النضالات التي تبني البدايات الجيدة”، مشيرة الى أن ?كل التفاف عليها حين تفاعلها،لا يمكن استدراكه حينما تبدأ بإنتاج ثمارها ولو كانت مُرّة.”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في سياسة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

العثماني: سجلنا مؤشرات إيجابية في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية خلال 2019

عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الخميس 28 مارسبالرباط، عن ارتياحه لكون سنة 2019 بدأت…