صفرو: المجلس الإقليمي يخص قيادة الدرك الملكي ب 10 سيارات

نُشر بتاريخ :  2019-03-28 - 14:21
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خالد لعروسي - هبة بريس

سلم المجلس الإقليمي ، يوم أمس الأربعاء 27 مارس 2019 ، بحضور كل من عامل إقليم صفرو، والقائد الجهوي للدرك الملكي بفاس، و رئيس المجلس الإقليم لصفرو، وعدة شخصيات تمثل المصالح الخارجية بإقليم صفرو، 10 سيارات لفائدة القيادة الإقليمية للدرك الملكي بصفرو بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 120 مليون سنتيم ، ويشمل هذا التسليم أربع سيارات رباعية الدفع من النوع الخفيف وسيارة واحدة من الحجم المتوسط،.

ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺿﻤﻦ إطار ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑصفرو ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺩﻋﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ الحفاظ على ﺍﻷﻣﻦ و أمان المواطنين ، واﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ، و محاربة الجريمة بشتى أنواعها بإقليم صفرو.

جدير بالذكر، تأتي هذه المبادرة تطبيقا لاتفاقية بين المجلس الإقليمي لصفرو و عمالة صفرو و القيادة الجهوية للدرك الملكي بصفرو والتي تنص على تسليم 10 سيارات لوحدة الدرك الملكي بصفرو .

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