تازة.. مدينة توقفت فيها عجلة التنمية و عامل الاقليم تنتظره مهام كثيرة‎

ع محياوي – هبة بريس

رغم المكانة التاريخية التي تتمتع بها مدينة تازة لكونها منطقة سياحية بامتياز إلا أن عجلة تنميتها توقفت لسنوات متتالية وحالة إحباط تسود بين سكان مدينتها، اذ أن مهام ثقيلة وكثيرة تنتظر عامل الاقليم لانقاد هذه المدينة من الاقصاء و التهميش ، مشاكل عدة تتخبط فيها مدينة تازة تناسلت مع تعاقب مختلف المجالس البلدية المنتمية إلى مختلف الأحزاب السياسية، وعلى مدار السنة، ” جيش ” من العاطلين وعشرات الباحثين عن ” خدمة ” مفقودة و” دون عنوان “، إذ يبدو أن جميع المصالح المعنية في المدينة ” استقالت”من مهاها وتخلت عن واجباتها بترك المدينة غارقة في التهميش و الاقصاء .

هذا التهميش الحاصل يفسره المتتبع للرأي العام بالركود التنموي بالرغم من المؤهلات السياحية والاستثمارية التي يتوفر عليها هذه الاقليم . كما سجل ضعفا كبيرا في إقبال رجال الاعمال على الاستثمار في القطاع السياحي سواء من ناحية إقامة الفنادق أو المطاعم أو مراكز الراحة والتسلية مع العلم أن وزارة السياحة قد وضعت مخطط رؤية 2020 الذي يرتكز على استقطاب 20 مليون سائح سنويا في افق سنة 2020 الا ان الاقليم لم تستفيد من هذا المخطط الاستراتيجي الخاص بالسياحة وهو ما يدعو الى إعادة النظر في هذا الأمر وأخذه بجدية.

متحدث لـ ” هبة بريس ” قال أن المدينة تعرف تفشي كبير للبطالة في صفوف الشباب بسبب غياب فرص العمل إذ ان ظاهرة البطالة تفشت بشكل واسع في صفوفهم، فالمدينة تفتقر لكل انواع الاستثمار رغم كونها توجد بموقع جغرافي مهم لكنهم لم يستفذوا من ثروات ارضهم، ومن أجل الحصول على لقمة العيش يمارس البعض منهم المهن الحرة كالعمل في ورشات البناء والبعض الاخر يمتهنون الفلاحة ويستغلون فرص الشغل الموسمي ويفضل البعض الأخر الهجرة الى الخارج للعمل في الفلاحة قصد مساعدة عائلتهم معبرين في سياق ذاته عن قلقهم الشديد اتجاه مستقبلهم الذي خيم عليه نوع من الغموض نتيجة غياب فرص عمل حقيقية بالمدينة خاصة الجامعيين منهم الذي تحصلوا على شهادات عليا في تخصصات مختلفة ولكن بعد الانتهاء من الدراسة وجدوا انفسهم يعودون الى حياة الفقر.

ليبقى السؤال مطروحا؟ من المسؤول عن تهميش مدينة تازة و أين هي الميزانيات التي ترصد لها سنويا للبنية التحتية ؟

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