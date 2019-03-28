الكشف عن قميصي الرجاء والترجي لمباراة السوبر

التحكم في النص :
هبة سبور
سيرتدي فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، القميص الأبيض، في المباراة التي ستجمعه غدا الجمعة ، ضد نادي الترجي التونسي لحساب كأس السوبر الإفريقي الذي سيقام على إستاد الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.
وإنعقد صباح اليوم الخميس إجتماع تقني بين مسؤولي نادي الرجاء والترجي و بعض أعضاء اللجنة المنظمة من أجل الوقوف ومناقشة كل الأمور التنظيمية المتعقلة بهذه القمة الإفريقية العربية.
يسعى الفريق الأخضر للتتويج بهذا اللقب للمرة الثانية في تاريخه ، وإنقاد موسمه ،خصوصا بعد خروجه من كأس الكونفدرالية الإفريقية ،وفقدان الأمل في الفوز بلقب البطولة الإحترافية حيت يبتعد عن الوداد ب 17 نقطة.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0