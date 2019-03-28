الجزائر: اعتقال مدير مجموعة إعلامية جزائرية

هبة بريس - وكالات

أعلنت قناة “الشروق نيوز” الجزائرية اعتقال المدير العام لمجمع “الشروق” للإعلام والنشر، علي فضيل، صباح الخميس من طرف هيئة أمنية.

وأكدت القناة أن اعتقال المدير العام علي فضيل، جاء بعد التصريحات التي أدلى بها في قناة “الشروق نيوز” حول قضايا فساد في الجزائر نخص شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة ورجال أعمال محسوبين عليه، حصلوا على قروض بالمليارات.

وحملت مؤسسة الشروق جهات الاعتقال المسؤولية عن سلامة علي فضيل، موضحة بأنه تم اعتقاله أمام منزله عندما كان بصدد الالتحاق بمقر قناة “الشروق نيوز” في القبة بالعاصمة الجزائر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0