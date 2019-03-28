سمية الخشاب: أنا من تركت أحمد سعد وانفصلنا منذ فترة

هبة بريس - وكالات

في أول تعليق لها على الجدل الدائر بعد إعلان الفنان أحمد سعد انفصاله عنها، علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب على الأمر، مؤكدة أن قرار الانفصال لم يكن قرار أحمد سعد كما أظهر عبر صفحته على موقع نشر وتبادل الصور ”إنستغرام“.

وقالت سمية في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن قرار الانفصال عن أحمد سعد لم يكن خلال الأيام الحالية، لكنه منذ فترة، واصفة السبب الرئيسي للانفصال بأنه يرجع إلى أنانيته الشديدة، وغيرته من نجاحها وعلاقاتها ورغبته في الظهور والنجاح بمفرده -بحسب قولها-.

وأضافت الفنانة المصرية أنها كلفت محاميها الخاص برفع قضية طلاق منذ أكثر من شهرين، إلا أنه عندما علم بهذه القضية عن طريق محاميها قام بالإعلان عن رغبته في الانفصال عنها لحفظ ماء الوجه ليس أكثر.

ومن جانبها، قالت الإعلامية رضوى الشربيني في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إنها ليست السبب في الانفصال بين سمية الخشاب وأحمد سعد، وإنها تعلم برغبة سمية في الانفصال قبل ظهورها معها في الحلقة، ولكن لم تتطرق للموضوع خلال ظهورها معها، خاصة وأن سمية كانت ترغب في الحديث عن كليبها الجديد ”بتستقوي“ دون التطرق لهذا الأمر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0