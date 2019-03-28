هيجان وسط نزلاء مستشفى الامراض العقلية بمراكش‎

نُشر بتاريخ :  2019-03-28 - 12:43
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ضاهر محمد؛ مراكش

عاش مستشفى سعادة للامراض النفسية بمراكش ليلة امس الاربعاء حالة استنفار بعد هيجان نزلاء المستشفى بسبب وجبة العشاء المقدمة لهم.

وكشفت مصادر مطلعة للجريدة، أن وجبة العشاء التي تتكون من حساء أبيض و بيضة لم تعجب نزلاء عملية الكرامة، سيما وأن الادوية المقدمة للمرضى تجعلهم في حالة طلب دائم للطعام، ما أدى إلى حالة من الهيجان انتهت بتكسير زجاج نوافذ مصلحة العزل.

ويخوض المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش اسفي، اعتصاما مفتوحا بالمديرية الجهوية للصحة منذ ازيد من شهر احتجاجا على تردي ظروف العمل بمستشفى سعادة للامراض النفسية.

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