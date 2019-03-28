11 قتيلا و16 جريحا بتفجيرات في العاصمة الصومالية مقديشو

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الصومالية أن سيارة ملغومة فجّرت قرب فندق ومطعم وسط العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 16.

وقال آدن عبد القادر من جهاز الأمن الحكومي: “وقع انفجار قوي ناجم على ما يبدو عن تفجير سيارة محملة بالمتفجرات… هناك ضحايا وقتلى وجرحى”.

وذكر الرائد محمد حسين لـ”رويترز”: “الانفجار دمر مطعما وقتل العديد ممن كانوا داخله وخارجه وعدد القتلى قد يرتفع”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر طبي محلي أن الانفجار تسبب بمقتل 11 شخصا وإصابة العشرات، فيما رجحت المصادر ارتفاع الحصيلة.

يذكر أن العاصمة الصومالية شهدت السبت الماضي انفجارا، أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل بهجوم نفذه مسلحو حركة “الشباب” المتطرفة على مبنى وزارتي العمل والأشغال العامة وسط مقديشو.

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