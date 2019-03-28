نجم مغربي يرفض الإنتقال لبرشلونة حفاظا على تماسك عائلته

نُشر بتاريخ :  2019-03-28 - 11:33
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هبة سبور

كشفت مصادر صحفية أن اللاعب الدولي المغربي الشاب أنور التوهامي رفض عرض للإنضمام للمدرسة الاسبانية العريقة لامسيا التابعة لنادي برشلونة والتي تزود جميع الفئات السنية باللاعبين.

وكشف أنور لاعب بلد الوليد الإسباني أن أكاديمية لاماسيا ، أجبرت أسرته على الانتقال في برشلونة، وذلك لتجنّب عقوبات الفيفا الخاصة بعدم توفير رعاية أسرية كافية للناشئين الأجانب.

لكن والد أنور رفض مقترح مسؤولي نادي برشلونة بدعوة أن لديه مصالح وأشغال في مدينة سبتة المحتلة،وخوفا ايضا من تفكك الأسرة حيت أن أنور يتوفر على 7 أشقاء.

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