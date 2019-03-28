هل فشل ” الحافيدي” في الترافع على مشاريع الحكومة بجهة سوس ؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعاد تصريح وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ” حفيظ العلمي” نصيب استثمارات الحكومة لجهة سوس ماسة الى الواجهة، بعد إعلان هذا الاخير، يوم امس الأربعاء بالرباط، عقب اجتماع لجنة الاستثمارات، أن جهة سوس ماسة قد إحتلت الرتبة الرابعة في ترتيب الجهات بخصوص نصيبها من الاستثمارات ومناصب الشغل .

وبحسب تصريح الوزير العلمي لوسائل الاعلام ان جهة سوس ماسة تموقعت في المرتبة الرابعة ب 350 منصب شغل، وهو رقم ضئيل جدا بالنسبة لجهة تتوفر على جل المؤهلات الطبيعية والبشرية التي يمكن أن تستقطب استثمارات ضخمة، لكن على ما يبدو ان مبدأ الترافع على قضايا الجهة بخصوص نصيبها من الاستثمار لم يعطي نتائح ايجابية بسبب ضعف النخب وعدم أهليتهم للقناع الحكومة بالزيادة في حصة الاستثمارات بها.

– أي دور لرئيس الجهة والبرلمانيين بخصوص الترافع؟؟

من المعلوم أن تصريح الوزير العلمي بخصوص حصة كل جهة من استثمارات الحكومة، لم يأتي من فراغ، بل واكبته تحركات نخب الجهات التي احتلت المراتب الثلاث الاولى ( الدار البيضاء سطات ” بحوالي 1284 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 29 في المائة، وبعدها جهة

جهة (فاس مكناس ) في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن 27 في المائة من مناصب الشغل المباشرة بما مجموعه 1198 منصب شغل، تم جهة

(الرباط سلا القنيطرة) في المرتبة الثالثة بمجموع 1079 منصب شغل بنسبة تزيد عن 24 في المائة. فيما كان نصيب جهة سوس ماسة 350 منصب شغل.

مناصب زهيدة تجعل نخب جهة سوس ماسة محط تساءل حول كيفية ترافعهم على ملفات الجهة اقتصاديا، فجهة سوس ماسة تتوفر على العديد من البرلمانين والمستشارين وكذلك ان عدد من الوزراء ينتمون إليها بل أن رئيس الحكومة العثماني من أبناءها، لكن لماذا لم يستطع هؤلاء جلب إستثمارات للجهة؟؟.

مهتمون بشأن الاقتصادي بالجهة، يعتبرون تراجع جهة سوس ماسة في مراتب الجهات بالمملكة، بسبب ضعف كفاءة نخبها، الى جانب أن اغلب مستثمريها يتنقلون الى جهات أخرى، توفر بنيات تحتية مواتية لاقامة مشاريعهم هناك، لكن الاستثمار العمومي بجهة سوس ماسة، ضئيل جدا ولا يتماشى مع التطلعات بجعل الجهة مستقبلا قطبا اقتصاديا نظرا لتعثر مشروع ” التسريع الصناعي” الذي لم يبارح مكانه بالرغم من توقيع عليه أمام أنظار الملك في زيارة سابقة لاكادير .

أغلب الاراء خصوصا من منتخبين بالجهة، تعتبر أن رئيس الجهة الحافيدي لم ينجح في مهمته في تدبير الجهة كما فعل سلفه ” محمد بوهدود بودلال” بعد إخراج عدد من المشاريع من بنيات تحتية الى حيز الوجود، واكبر دليل على ذلك ان جهة سوس ماسة عرفت توافد العشرات من المستثمرون من مختلف بلدان العالم، لكن كل تلك الزيارات لم تتوج بنتائج، لاعتبار وحيد هو أن الجهة تفتقد الى بنيات كفيلة بالاستقطاب الاستثماري، فمثلا جهة سوس تنظم بشكل سنوي ” المنتدى الاقتصادي الصيني المغربي، و صرفت عليه حوالي 450 مليون من أموال الجهة، لكن الصينيون لم يقتنعوا ببنيات التحتية، وخير دليل ان الوفد الصيني وفي كل دورة يزور ميناء أكادير ولا يجد أي شيء تغير ” نفس الاليات ورافعات للسلع ومساحته لن تستوعب حجم المبادلات الصينية بجهة سوس ماسة.

– مؤهلات جهة سوس ماسة

* القطاع الفلاحي

تعتبر الزراعة ( الحوامض و الخضراوات ) قطاعا اقتصاديا رائدا في الجهة، رغم الظروف المناخية الصعبة، والمساحة الصالحة للزراعة لا تتعدى 8,6% من مساحتها الإجمالية. وتعتبر مصدرا مهما للعملة الصعبة، ومشغلا هاما لليد العاملة، فضلا عن تطويرها للصناعة الغذائية. فهي زراعة موجهة للتصدير، تجعل من جهة سوس ماسة درعة أكثر تنافسية ومنفتحة على مختلف مناطق العالم. بالإضافة إلى الزراعة، تعد تربية المواشي قطاعا مكملا لها، فهي مصدر رئيسي لدخل الساكنة القروية، خاصة المناطق التي لا تسمح بقيام زراعة مهمة. ويتميز هذا القطاع بسيادة الرعي التقليدي الواسع، إذ لا زالت الجهة تتميز ببعض أشكال الرعي التقليدي كالانتجاع وشبه الترحال والترحال.

* الصيد

يعد قطاع الصيد ( الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار والصيد التقليدي ) ثالث قطاع من حيث الأهمية الاقتصادية.

*المناجم

يحتوي تراب الجهة وعلى الخصوص مرتفعات الأطلس الكبير و الصغير على إمكانيات منجمية مهمة خصوصا أقاليم تارودانت و تزنيت وورززات وزاكورة. ومن أهم المعادن المتواجدة بالجهة نذكر النحاس والذهب و الفضة و المنغنزيوم و الكوبالت و الحديد و الرخام.

* الصناعة

لازالت جهة سوس-ماسة درعة في المجال الصناعي في مراتب متأخرة على الصعيد الوطني، حيت لاتتجاوز مساهمتها نسبة 6% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي، ويعزى هذا إلى ضعف الاستثمارات العمومية والخاصة .

* السياحة

تأخرت جهة سوس-ماسة بخصوص حجم الاستقطاب السياحي لها، بعد أن كانت في سنوات الثمانينيات والتسعينيات القطب السياحي الأول على صعيد المملكة، لتكامل تضاريسها واعتدال مناخها وكذا تنوع الإرث الحضاري والفني والثقافي، وهي تزخر بتنوع المنتوج من قبيل السياحة الشاطئية بأكادير، و الأثرية بكل من ماسة وتارودانت وتزنيت وكذا السياحة الثقافية، والإستكشافية بواحات طاطا.

إن تجديد النخب ومعها المسؤولين الترابيين وتفعيل الجهوية الموسعة، وزيادة حجم الاستثمار العمومي وتأهيل البنيات التحتية ،كفيل بأن يجعل النمو الاقتصادي بجهة سوس مستقبلا يتطور، لكونها تتوفر على كل المؤهلات الطبيعية والبشرية.

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