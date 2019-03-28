بعد تفادي دهس تلاميذ بالبيضاء .. عطب شاحنة يقتل سائق دراجة و يرسل مرافقه للمستعجلات‎

هبة بريس – الدار البيضاء

حادثة سير مروعة تلك التي شهدتها منطقة الحي المحمدي بالدار البيضاء أمس حين حاول سائق شاحنة كبيرة الحجم تفادي دهس عدد من تلاميذ ثانوية بعين المكان مباشرة فور إصابة مكابح الشاحنة بعطل ، قبل أن يدهس دراجة نارية كان على متنها شخصين اثنين.

و في التفاصيل ، علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن سائق شاحنة كبيرة الحجم حاول تجنب دهس تلاميذ ثانوية بمنطقة الحي المحمدي ، حيث أصيبت مكابح الشاحنة بعطل مما أفقده القدرة على التحكم في مسارها.

تجنب دهس التلاميذ ، وضع سائق الشاحنة في مأزق كبير حيث لم يجد بدا من تفادي صدم دراجة نارية ، ليردي سائقها قتيلا على الفور فيما أصيب مرافقه بإصابات متفاوتة الخطورة عجلت بنقله على وجه السرعة لمستعجلات مستشفى محمد الخامس.

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