جامعات أمريكا تفتح أبوابها للطلبة المغاربة و توفر لهم منح دراسية مهمة‎

هبة بريس – الدار البيضاء

أصبحت الدراسة في جامعات أمريكية تغري الكثير من الشباب المغاربة و الذين يبحثون عن أفاق أرحب لتطوير معارفهم العلمية و التقنية و البحث عن تحسين سبل العيش و الإبداع خاصة لما توفره جامعات أمريكا من خصائص و مميزات و عناية كبيرة بالبحث العلمي.

و في هذا الصدد، شهدت مدينة الدار البيضاء أمس الأربعاء احتضان فعاليات منتدى الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية و الذي ساهمت فيه أكثر من خمسون جامعة و مؤسسة تعليمية أمريكية قدم مسؤولوها شروحات مفصلة للطلبة المغاربة الراغبين في إتمام مسارهم الدراسي بدولة العم سام.

ومكن هذا المنتدى، الذي بادرت إلیه القنصلیة العامة للولایات المتحدة بالدار البیضاء بشراكة مع المؤسسة التوجیهیة “إیدیكاسیون إیزا”، ممثلي حوالي خمسین جامعة أمریكیة من تقدیم برامج التمیز الأكادیمیة التي تقدمها مؤسساتهم وكذا شرح كیفیة الولوج إلى التعلیم الجامعي الأمریكي و التسجيل في الجامعات.

كما شكل هذا المنتدى أیضا فرصة للقاء مستشارین أكادیمیین من المؤسسة التوجیهیة “إیدیكاسیون إیزا”، الشبكة التابعة لوزارة الخارجیة الأمریكیة التي تضم أزید من 425 مركزا دولیا للتوجیه موزعة على ما یفوق 175 دولة، خاصة أن عروضا تم تقديمها تشتمل على توفير منح مالية مهمة للطلبة الذين سيواصلون دراستهم في عدد من الجامعات الأمريكية.

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