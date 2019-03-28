15 دولة إفريقية ورزازات تشارك في الدورة السادسة للمنتدى المغربي لريادة الأعمال‎

أحمد وزروتي: هبة بريس

تحت شعار “افريقيا و النموذج الاقتصادي المغربي…الشباب كمحرك اقتصادي للتنمية” تستضيف مدينة ورزازات الدورة السادسة من المنتدى المغربي لريادة الأعمال في الفترة الممتدة بين 10 و 13 ابريل 2019.

بتنظيم جمعية “Maroc Jeune Ouarzazate ” ، و بدعم وشراكة مع وزارة الشباب والرياضة , وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي, مجلس جهة درعة تافيلالت ،الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة, المركز الجهوي للاستثمار ، بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء والمدعمين.

وتأتي دورة هذه السنة في إطار الانخراط التام و البناء في الاستراتيجية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الرامية إلى الانفتاح و التعاون الاقتصادي و الديبلوماسي على البلدان الإفريقية الشقيقة، و بذلك ستعرف نسخة هذه السنة حضور مسؤولين ديبلوماسيين و فاعلين اقتصاديين و مستثمرين الى جانب خبراء و اكاديميين مختصين من المملكة المغربية و من 15 دولة افريقية جنوب الصحراء، لتبادل التجارب و الخبرات في مجالات المقاولة و الابتكار و التنمية، من اجل فتح أفق التعاون و التبادل و الاطلاع على اخر مستجدات عالم الأعمال و الاقتصاد.

و يعد المنتدى حدثا رفيع المستوى يقام بمدينة ورزازات عاصمة الإنتاج السنيمائي و الطاقة المتجددة ، و يجمع تحت مظلته شباب مغاربة يحملون طموح الابتكار و الإبداع، بخبراء و فاعلين اقتصاديين مغاربة و أجانب، للعمل معا عبر جلسات نقاشية و منتديات موضوعاتية حول الفرص و التحديات و الرهانات خاصة فيما يخص التكنولوجيا و التقنيات الحديثة في عالم المقاولة.

المنتدى المغربي لريادة الأعمال يتبنى رؤية استشرافية بتعزيز الوعي بأهمية تنظيم المشاريع الخاصة و المساعدة في تحقيق التنمية من خلال اقتصاد ناجع و مستدام يراعي متطلبات الاقتصاد الوطني و الدولي، و رهانات التغيرات المناخية في ضل الانخراط الملتزم للمملكة المغربية في الأوراش الإيكولوجية الكبرى بغية بناء اقتصاد يراعي الجوانب البيئية.

من جهة اخرى يهدف المنتدى الى تقوية قدرات الشباب على اكتساب مهارات جديدة وآليات القيادة وصياغة المشاريع الخاصة، وخلق المقاولات و تنمية الجوانب الاجتماعية و التضامنية لدى الشباب عبر دعم و تشجيع المبادرة الفردية الفعالة.

و ينتظر أن تتحول مدينة ورزازات بهذه المناسبات إلى تجمع لمجموعة من الفاعلين الاقتصاديين و الخبراء المغاربة، الى جانت مهتمين و مستثمرين من بعض الدول الرائدة في مجال ريادة الأعمال، مع مقاولين من مختلف مدن و جهات المملكة .

وستعرف دورة هذه السنة مشاركة 150 شاب و شابة لتقديم مشاريعهم و ابتكاراتهم تحت إشراف و تأطير خبراء في المجال.

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