أزمة في الزمالك على بعد أيام من مواجهة حسنية أكادير

هبة سبور

شهدت تدريبات نادي الزمالك المصري لكرة القدم صباح امس الأربعاء مشادة ساخنة بين اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا” ، ورئيس النادي مرتضي منصور .

وأكد مصدر مسئول بنادى الزمالك، أن المشادة كانت أثناء زيارة قداماء النادي ،حيت تحدث خالد الغندور، بصوت عال داخل الملعب عن حضور كهربا عقد قران ابنة أحمد سليمان، وهو الأمر الذى أثار حفيظة رئيس نادى الزمالك، مما جعله يهاجم اللاعب .

يذكر أن نادي الزمالك سيواجه يوم الخميس 4 أبريل نادي حسنية أكادير برسم ذهاب ربع نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

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