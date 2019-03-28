صحيفة سويسرية: بوتفليقة تلقى العلاج في جنيف باستخدام ”هوية مزورة“

هبة بريس - وكالات

زعمت صحيفة “لا تريبين دو جوناف” السويسرية، أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، كان يتلقى العلاج في المستشفيات الجامعية بجنيف ”HUG“، باستخدام ”هوية مزورة“.

وذكرت الصحيفة أن بوتفليقة ”استخدم اسمًا مستعارًا خلال رحلته العلاجية في جنيف، لتلقي العلاج خلال الفترة ما بين 24 فبراير، و10 مارس الماضيين“.

وأضافت أن بوتفليقة ”عولج في جنيف بهوية مزورة باسم عبدالمجيد عيسى، من مواليد 5 تموز 1938، بينما بوتفليقة أكبر من هذا العمر بعامين“.

وأشارت إلى أن بوتفليقة ”عانى من التهاب تنفسي مصدره رئوي، استدعى وضع قناع أوكسجين لتحسين عملية تنفسه“.

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