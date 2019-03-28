الاتحاد الأوروبي يحظر بيع أدوات المائدة البلاستيكية

هبة بريس - وكالات

أعلن البرلمان الأوروبي أن الاتحاد سوف يحظر بيع أدوات المائدة البلاستيكية، التي تستخدم لمرة واحدة، بحلول عام 2021.

وجاء في بيان، إنه بناءً على تصويت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي على مشروع القانون ذي الصلة “في يوم الأربعاء 27 مارس، وافق البرلمان على قانون جديد يحظر المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، مثل الأطباق والسكاكين …”.

وأشار البيان الأوروبي إلى أن القانون حظي بدعم 560 نائبا، ومعارضة 35 عضوا في البرلمان الأوروبي.

ويجري الحديث عن حظر بيع المنتجات المماثلة في سوق الاتحاد الأوروبي، بحلول عام 2021. وأكد مصدر في الاتحاد الأوروبي أنه من أجل أن يدخل القانون حيز التنفيذ، يجب الموافقة عليه رسميًا من قبل مجلس دول الاتحاد الأوروبي، والذي من المتوقع أن يتم في الأسابيع المقبلة.

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