طائرة خاصة لاعادة لاعبين مغربيين لناديهما

نُشر بتاريخ :  2019-03-28 - 08:37
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هبة سبور

كشفت مصادر صحفية أن إدارة الإتحاد السعودي وفرت طائرة خاصة لنقل الدوليين المغربيين كريم الأحمدي ومروان داكوستا إلى السعودية بعد نهاية المباراة الودية ضد الأرجنتين يوم أمس .

كما خصصت إدارة النادي السعودي أيضا طائرة خاصة لنقل اللاعب الدولي الصربي ألكسندر بريجوفيتش ،والذي شارك في مباراة منتخبه يوم الإثنين الماضي ضد البرتغال في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ويواجه الإتحاد السعودي الفيصلي يوم الجمعة ،وذلك برسم الجولة 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ،حيت يسعى أصدقاء الأحمدي وداكوستا للفوز والإقتراب أكثر من مقدمة الترتيب

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