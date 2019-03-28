طقس الخميس .. أمطار متفرقة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الخميس ، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بأمطار جد خفيفة أو ضعيفة ، خلال الصباح ، بالواجهة المتوسطية ، مع احتمال تكون بعض الكتل الضبابية فوق السواحل الوسطى والجنوبية . وستظهر سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات رعدية محليا بالاطلس الكبير ، تانسيفت والسهول الواقعة غرب الاطلس .

كما ستمر سحب عابرة من الممكن أن تعطي بعض الزخات المطرية والرعدية أحيانا فوق الاطلس المتوسط عند الليلة الموالية .وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة ، مع هبوب بعض الزوابع الرملية بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستكون الرياح قوية وشرقية بمنطقة طنجة ، وستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و07 درجات بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية وما بين 08 و 12 درجة بشمال ووسط البلاد والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 13 و17 درجة بجنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و 20 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ، وما بين 20 و 23 درجة بالسواحل ، وستكون ما بين 23 و 28 درجة بالسهول الشمالية ووسط البلاد والجنوب الشرقي والاقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا الى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل .

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