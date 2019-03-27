مصرع شخصين ب “خطارة” قرب الاقامة الملكية بمراكش

ضاهر محمد: مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان شخصين لقي مصرعهما قبل قليل من ليلة يومه الاربعاء 27 مارس، بعدما ابتلعتهما “خطارة” داخل منزل في قلب جنانات اكدال بجماعة المشور قرب الاقامة الملكية بمراكش.

وتعود تفاصيل الحادث، بعد قيام الضحيتين باعمال حفر داخل منزل في الجنان، التابع للمشور بجانب القصر الملكي، قبل يهوي بهم الردم داخل الخطارة ما اودى بحياتهما على الفور.

الحادث استنفر مختلف الاجهزة الامنية، حيث حل والي الجهة الى جانب ممثلي السلطة المحلية وعناصر الامن والشرطة العلمية، ومصالح الوقاية المدنية، وتم انتشال جثتيهما، و نقلهما لمستودع الاموات.

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